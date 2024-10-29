В Югре женщина по заданию мошенников пыталась поджечь мэрию

В Мегионе (ХМАО) полиция задержала женщину, которая пыталась поджечь мэрию и припаркованные у здания служебные машины, сообщили РБК в пресс-службе регионального УМВД.
«Предварительно установлено, что женщина действовала по указанию мошенников. В результате возгораний пострадавших нет», — уточнили в полиции.
Задержанная оказалась местной жительницей 1986 года рождения. Против нее возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК (намеренное повреждение имущества).
Как уточняет местный портал 86.RU со ссылкой на очевидцев, женщина кинула в кабинет мэрии бутылку с коктейлем Молотова, а затем направилась к автомобилям ДПС, но успела повредить только один. По данным издания, в мэрии сгорел стол. Также портал опубликовал фотографию полицейского автомобиля, на передней части которого видны незначительные повреждения.
После начала военной операции на Украине в России участились случаи поджогов административных зданий. Чаще всего задержанные признаются, что действовали по заданию мошенников. ФСБ сообщала, что представители спецслужб Украины ищут поджигателей среди пожилых и несовершеннолетних, а звонят россиянам от имени сотрудников банков, СК и МВД. Кроме этого украинские спецслужбы размещают в интернете объявления о «быстром заработке», обещая россиянам вознаграждение в 10−20 тыс. руб. за повреждение российских объектов инфраструктуры, однако после совершения преступления обманывают и обрывают контакты.
Большинство случаев поджогов в итоге квалифицируют как теракты (ст. 205 УК). Также были заведены дела о диверсиях (ст. 281) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Ряд фигурантов получили сроки до 19 лет колонии, уточняли в ФСБ.