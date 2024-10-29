В Югре женщина по заданию мошенников пыталась поджечь мэрию

После начала военной операции на Украине в России участились случаи поджогов административных зданий. Чаще всего задержанные признаются, что действовали по заданию мошенников. ФСБ сообщала, что представители спецслужб Украины ищут поджигателей среди пожилых и несовершеннолетних, а звонят россиянам от имени сотрудников банков, СК и МВД. Кроме этого украинские спецслужбы размещают в интернете объявления о «быстром заработке», обещая россиянам вознаграждение в 10−20 тыс. руб. за повреждение российских объектов инфраструктуры, однако после совершения преступления обманывают и обрывают контакты.