IT-специалиста московской фирмы отправили в колонию за госизмену в пользу США

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что обвиняемый — 1977 года рождения. Он работает в одной из столичных коммерческих фирм, ее название не приводится. По версии следствия, Дадобоев незаконно получил сведения, составляющие гостайну. Он, как утверждает спецслужба, планировал передать их представителю американской разведки и для этого установил контакт с ЦРУ.