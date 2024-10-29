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IT-специалиста московской фирмы отправили в колонию за госизмену в пользу США

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима IT-специалиста Фируза Дадобоева, имеющего двойное российское и американское гражданство. Его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с ЦРУ. Ему также назначен штраф в 300 тыс. руб.

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что обвиняемый — 1977 года рождения. Он работает в одной из столичных коммерческих фирм, ее название не приводится. По версии следствия, Дадобоев незаконно получил сведения, составляющие гостайну. Он, как утверждает спецслужба, планировал передать их представителю американской разведки и для этого установил контакт с ЦРУ.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в октябре 2022 года «при попытке передачи собранных секретных материалов». В ЦОС ФСБ добавили, что обвиняемый «вину признал и раскаялся в содеянном».