В Волгограде подростка наказали за массовое воровство питбайков

Дзержинский райсуд Волгограда наказал несовершеннолетнего Артема С. за серийную кражу питбайков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, подростку дали 160 часов обязательных работ. Юный волгоградец занимался воровством мотоциклов летом 2024 года. На улице он находил транспортные средства известных марок, заводил их и угонял.