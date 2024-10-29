В Волгограде подростка наказали за массовое воровство питбайков

Дзержинский райсуд Волгограда наказал несовершеннолетнего Артема С. за серийную кражу питбайков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, подростку дали 160 часов обязательных работ. Юный волгоградец занимался воровством мотоциклов летом 2024 года. На улице он находил транспортные средства известных марок, заводил их и угонял.
— Подсудимый убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, путем зажигания проводов завел двигатели транспортных средств, после чего увозил мотоциклы с мест преступления. Похищенным имуществом впоследствии распорядился по своему усмотрению, — уточнили в облсуде.
Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Потерпевшие взыскали с него причиненный ущерб. Приговор можно обжаловать.