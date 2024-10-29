91-летнюю уфимку в подъезде жилого дома ограбил мужчина

Злоумышленник зашел следом и отобрал у пенсионерки сумку с банковскими картами и личными документами, после чего скрылся. Спустя время удалось установить личность грабителя, а затем задержать его. Им оказался 37-летний уфимец. Мужчина во всем сознался и рассказал, что сумку выбросил, а паспорт и карты оставил себе.