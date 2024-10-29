91-летнюю уфимку в подъезде жилого дома ограбил мужчина

91-летнюю жительницу Уфы в подъезде жилого дома ограбил мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Инцидент произошел на проспекте Октября. Согласно предварительным данным, пенсионерка возвращалась домой и, когда она подошла к подъезду, к ней обратился незнакомец. Он поинтересовался, есть ли у нее наличные. Женщина не ответила на вопрос и зашла в дом.
Злоумышленник зашел следом и отобрал у пенсионерки сумку с банковскими картами и личными документами, после чего скрылся. Спустя время удалось установить личность грабителя, а затем задержать его. Им оказался 37-летний уфимец. Мужчина во всем сознался и рассказал, что сумку выбросил, а паспорт и карты оставил себе.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает МВД.
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