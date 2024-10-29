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«Шоколаднице» придётся заплатить штрафы после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор подтвердил санитарные нарушения в сети ресторанов «Шоколадница», выявленные после расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Теперь сети заведений грозят штрафы. Ведомство возбудило административные дела.

Напомним, расследование SHOT ПРОВЕРКИ вскрыло целый список нарушений в «Шоколадницах». Среди них — подмена сроков годности, антисанитария, тараканы на кухне и неверный температурный режим хранения. Ещё в сентябре на сеть обратили внимание госорганы и начали проверку.