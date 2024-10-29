«Шоколаднице» придётся заплатить штрафы после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Напомним, расследование SHOT ПРОВЕРКИ вскрыло целый список нарушений в «Шоколадницах». Среди них — подмена сроков годности, антисанитария, тараканы на кухне и неверный температурный режим хранения. Ещё в сентябре на сеть обратили внимание госорганы и начали проверку.