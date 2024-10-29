В Приморье вскрыли квартиру, где ребенок был заперт с пьяной матерью

«По информации в СМИ о том, что в квартире дома на улице Некрасовской маленький ребенок уже несколько дней просит о помощи в запертой квартире, на место выехали сотрудники прокуратуры, полиции, органы опеки и попечительства и спасатели. После вскрытия входной двери в помещении обнаружены ребенок 6 лет и спящая мать, от женщины исходит запах спиртного, в жилище — беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних», — говорится в релизе.