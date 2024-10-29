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В Куйтунском районе 10-летний водитель квадроцикла устроил ДТП, в котором пострадал 12-летний пассажир

10-летний водитель квадроцикла устроил ДТП, в котором пострадал 12-летний пассажир. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутской области.

Источник: ТК Город

Дорожный инцидент произошёл накануне в посёлке Каразей Куйтунского района. 10-летний водитель квадроцикла AVANTISH катался со своим 12-летним другом. Вскоре пассажир упал с квадроцикла и получил травмы. Установлено, что на момент аварии оба находились без мотошлемов.

В отношении законных представителей школьников инспекторами по делам несовершеннолетних составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, в отношении владельца мотовездехода Госавтоинспекторы составили административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.