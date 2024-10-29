В Куйтунском районе 10-летний водитель квадроцикла устроил ДТП, в котором пострадал 12-летний пассажир

В отношении законных представителей школьников инспекторами по делам несовершеннолетних составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, в отношении владельца мотовездехода Госавтоинспекторы составили административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.