Глава СК запросил доклад о нападение пантеры на малыша в Иркутской области

Напомним, что 28 октября мужчина забрал сын из детского сада и должен был отвезти матери. Но вместо этого он отвёз мальчика в цирк, чтобы показать ему пантеру. Животное выпустили из клетки, и оно набросилось на малыша. Ребёнка с ранами головы доставили в больницу.