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Глава СК запросил доклад о нападение пантеры на малыша в Иркутской области

Трёхлетнего ребёнка доставили в больницу с ранами головы.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о нападении циркового животного на трехлетнего мальчика в Ангарске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что 28 октября мужчина забрал сын из детского сада и должен был отвезти матери. Но вместо этого он отвёз мальчика в цирк, чтобы показать ему пантеру. Животное выпустили из клетки, и оно набросилось на малыша. Ребёнка с ранами головы доставили в больницу.

Следователи СК России по Иркутской области завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

При этом представитель передвижного цирка опроверг сообщение о нападение пантеры на ребёнка.

СК