Глава СК запросил доклад о нападение пантеры на малыша в Иркутской области

Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о нападении циркового животного на трехлетнего мальчика в Ангарске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, что 28 октября мужчина забрал сын из детского сада и должен был отвезти матери. Но вместо этого он отвёз мальчика в цирк, чтобы показать ему пантеру. Животное выпустили из клетки, и оно набросилось на малыша. Ребёнка с ранами головы доставили в больницу.
Следователи СК России по Иркутской области завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
При этом представитель передвижного цирка опроверг сообщение о нападение пантеры на ребёнка.