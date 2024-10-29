4 удара руками — 7 лет колонии: хабаровчанина признали виновным в убийстве сожительницы

Судом установлено, что в июле 2024 года подсудимый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по улице Королева в Хабаровске. В ходе возникшей между ними ссоры он нанес женщине не менее 4 ударов руками по телу. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась.