4 удара руками — 7 лет колонии: хабаровчанина признали виновным в убийстве сожительницы

Суд, с учетом позиции прокуратуры Индустриального района города Хабаровска, вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Судом установлено, что в июле 2024 года подсудимый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по улице Королева в Хабаровске. В ходе возникшей между ними ссоры он нанес женщине не менее 4 ударов руками по телу. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.