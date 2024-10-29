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4 удара руками — 7 лет колонии: хабаровчанина признали виновным в убийстве сожительницы

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя краевого центра.

Источник: AmurMedia

Суд, с учетом позиции прокуратуры Индустриального района города Хабаровска, вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя краевого центра. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Судом установлено, что в июле 2024 года подсудимый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по улице Королева в Хабаровске. В ходе возникшей между ними ссоры он нанес женщине не менее 4 ударов руками по телу. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.