Поезд сбил мужчину в наушниках в Красноярском крае

В Красноярском крае 28 октября 2024 года произошла трагедия на железной дороге. На участке между двумя железнодорожными станциями грузовой состав сбил молодого человека, которому было 26 лет.
По предварительной информации, молодой человек пересекал пути в наушники, будучи погруженным в музыку, и не услышал приближающийся поезд.
Машинисты, увидев пешехода, предприняли все возможное, подавая звуковые сигналы и пытаясь затормозить, но расстояние было слишком малым, и столкновение произошло. К сожалению, пострадавший не выжил.
Восточное МСУТ СК России начало расследование инцидента. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного с нарушением правил безопасности на транспорте, что привело к летальному исходу.
В данный момент ведется работа по сбору всех деталей и обстоятельств этой трагической ситуации.
5 октября также сообщалось о сбитом поездом человеке.