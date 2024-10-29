«Удерживая свою жертву, стали обыскивать его карманы в поисках денег». В Новополоцке двое пьяных мужчин ударили в голову прохожего из-за сигареты

В Новополоцке двое пьяных мужчин избили и ограбили прохожего в стиле 90-х. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что в Новополоцке двое пьяных мужчин 13 августа 2024 года подошли к 49-летнему прохожему с вопросом: «Сигарета есть?» Услышав отрицательный ответ, последовал удар в голову, от которого прохожий упал на тротуар.
«Дальше агрессоры, удерживая свою жертву, стали обыскивать его карманы в поисках денежных средств», — отметили в сообщении.
В ведомстве добавили, что, украв 25 рублей, фигуранты спешно ушли с места происшествия, а на похищенные деньги купили алкоголь. Пострадавший обратился в милицию. Следователи допросили фигурантов уголовного дела. Были изъяты, а также просмотрены записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших обстоятельства совершения преступления.
Удалось установить, что один из мужчин ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, неуплату алиментов. Что касается второго фигуранта, то он был судим за хулиганство, угрозу убийством и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
«К слову, 37-летний фигурант за два месяца до совершения преступления освободился из мест лишения свободы», — заметили в СК.
Говорится, что мужчинам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса — грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Они заключены под стражу. В Следственном комитете обратили внимание на то, что по указанной статье предусматривается максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
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