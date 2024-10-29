«Удерживая свою жертву, стали обыскивать его карманы в поисках денег». В Новополоцке двое пьяных мужчин ударили в голову прохожего из-за сигареты

Говорится, что мужчинам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 206 Уголовного кодекса — грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Они заключены под стражу. В Следственном комитете обратили внимание на то, что по указанной статье предусматривается максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.