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Закрылся в землянке с гранатой. Мужчина угрожал подрывом, но сдался после нескольких часов переговоров

В Успенском районе Кубани обезвредили мужчину с боевой гранатой.

Источник: Комсомольская правда

В станице Убежинской Успенского района Краснодарского края местный житель устроил настоящий переполох — он разгуливал с гранатой по улице, а потом закрылся на заброшенной ферме и угрожал подрывом. Очевидцы вызвали подкрепление, силовики несколько часов вели переговоры.

«Если кто-то попытается сюда войти, я взорву!», — говорил настойчиво полицейским мужчина с бородой.

Гранату изъяли.

Оперативникам все же удалось забраться в помещение и обезвредить станичника.

«57-летний мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату. В течение нескольких часов сотрудники полиции вели с ним переговоры. Оперативникам совместно с сотрудниками Росгвардии удалось задержать и обезвредить злоумышленника», — сообщил начальник пресс-службы краевого Главка полиции Александр Рунов.

Мужчина угрожал гранатой Ф-1. Он сказал, что боеприпас подарил ему знакомый несколько лет назад.

«КП» — Кубань’выяснила, что перед шоу с гранатой к мужчине наведались полицейские. Стражи порядка знали, что у него может храниться оружие. Станичник не перенес эмоционального стресса из-за внезапной проверки и схватил боеприпас, с которым и закрылся в землянке на ферме. Местные жители поговаривают, что задержанный был приверженцем неформального общественное движения «суверенных граждан», сторонников теории заговора, которое запрещено в России.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Боеприпас забрали взрывотехники и перевели из боевого в транспортное положение.

МЧС