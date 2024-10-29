Закрылся в землянке с гранатой. Мужчина угрожал подрывом, но сдался после нескольких часов переговоров

«КП» — Кубань’выяснила, что перед шоу с гранатой к мужчине наведались полицейские. Стражи порядка знали, что у него может храниться оружие. Станичник не перенес эмоционального стресса из-за внезапной проверки и схватил боеприпас, с которым и закрылся в землянке на ферме. Местные жители поговаривают, что задержанный был приверженцем неформального общественное движения «суверенных граждан», сторонников теории заговора, которое запрещено в России.