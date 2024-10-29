«Грозит до семи лет колонии»: школьника, ударившего таксистку ножом за отказ везти канистру с бензином, взяли под стражу

Сегодня омский суд взял под стражу до конца декабря 15-летнего школьника, который напал с ножом на таксистку. Его обвиняют в угоне автомобиля и покушении на убийство.
Ночью 27 октября 15-летний школьник вызвал такси и отравился в соседний район. Как только машина подъехала к юному омичу, у него возник конфликт с 38-летней таксисткой. Женщина отказалась брать в поездку канистру бензина.
Тогда подросток ударил не менее пяти раз потерпевшую ножом. Полицейские задержали дебошира на трассе в районе деревни Спартак Москаленского района. Школьник не справился с управлением и вылетел на угнанной машине в кювет.
Ранее несовершеннолетний уже привлекался за кражу и угон автомобиля.
Сегодня Марьяновский районный суд Омской области удовлетворил ходатайство органов следствия, поддержанное прокуратурой, и избрал подростку меру пресечения в виде взятия под стражу до 27 декабря этого года.
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
Сейчас ведомство проводит проверку в отношении органов системы профилактики при работе с трудным подростком. При наличии оснований в прокуратуре примут необходимые меры реагирования.