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«Грозит до семи лет колонии»: школьника, ударившего таксистку ножом за отказ везти канистру с бензином, взяли под стражу

Напавший на таксистку с ножом 15-летний школьник проведет под стражей до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня омский суд взял под стражу до конца декабря 15-летнего школьника, который напал с ножом на таксистку. Его обвиняют в угоне автомобиля и покушении на убийство.

Ночью 27 октября 15-летний школьник вызвал такси и отравился в соседний район. Как только машина подъехала к юному омичу, у него возник конфликт с 38-летней таксисткой. Женщина отказалась брать в поездку канистру бензина.

Тогда подросток ударил не менее пяти раз потерпевшую ножом. Полицейские задержали дебошира на трассе в районе деревни Спартак Москаленского района. Школьник не справился с управлением и вылетел на угнанной машине в кювет.

Ранее несовершеннолетний уже привлекался за кражу и угон автомобиля.

Сегодня Марьяновский районный суд Омской области удовлетворил ходатайство органов следствия, поддержанное прокуратурой, и избрал подростку меру пресечения в виде взятия под стражу до 27 декабря этого года.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Сейчас ведомство проводит проверку в отношении органов системы профилактики при работе с трудным подростком. При наличии оснований в прокуратуре примут необходимые меры реагирования.