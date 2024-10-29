Сибирячка стала жертвой мошенников, а при попытке вернуть деньги нарвалась на лже-юристов

Правоохранители выяснили, что пенсионерка из села Хомутово нашла в интернете рекламу юридической фирмы. Якобы специалисты помогали жертвам обмана и возвращали украденные деньги. Она позвонила по указанному номеру, где узнала, как ей быть и что делать. После этого получила реквизиты для оплаты услуг.