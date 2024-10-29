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Сибирячка стала жертвой мошенников, а при попытке вернуть деньги нарвалась на лже-юристов

Мошенник под видом юриста помогал вернуть украденные деньги в Иркутском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе 74-летняя женщина хотела вернуть украденные деньги, но вновь стала жертвой мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители выяснили, что пенсионерка из села Хомутово нашла в интернете рекламу юридической фирмы. Якобы специалисты помогали жертвам обмана и возвращали украденные деньги. Она позвонила по указанному номеру, где узнала, как ей быть и что делать. После этого получила реквизиты для оплаты услуг.

— На протяжение 1,5 месяцев потерпевшая выполняла поручения псевдоюриста и вносила деньги за оформление «документов» и «комиссии», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

В общей сложности она лишилась 200 тысяч рублей. Полиция напоминает, что нельзя доверять объявлениям в сети.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня жители Приангарья стали жертвами мошенников и лишились около 19 миллионов рублей.