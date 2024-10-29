Силовики задержали вымогателей в Севастополе

Через некоторое время машина так и не была продана. После чего автовладелец рассказал о случившемся своему 41-летнему приятеля. Они обратились за помощью к своей знакомой, чтобы она приехала и под видом покупателя поинтересовалась машиной. Во время осмотра авто сотрудник организации предоставил правдивую информацию и посоветовал не приобретать ее.