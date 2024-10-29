Силовики задержали вымогателей в Севастополе

Сотрудники УМВД России по городу Севастополю задержали двух местных жителей, которых подозревают в групповом вымогательстве с угрозой насилия. Мужчины требовали 250.000 рублей от сотрудника автосалона, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на «МВД Медиа».
По данным следствия, 33-летний житель Севастополя хотел быстро продать иномарку своей супруги и обратился к 41-летнему сотруднику фирмы, которая специализируется на комиссионной продаже подержанных автомобилей. После того как они обсудили все детали, владелец машины передал её вместе с документами продавцу и потребовал продать автомобиль по цене, превышающей рыночную и не соответствующей техническому состоянию транспортного средства.
Через некоторое время машина так и не была продана. После чего автовладелец рассказал о случившемся своему 41-летнему приятеля. Они обратились за помощью к своей знакомой, чтобы она приехала и под видом покупателя поинтересовалась машиной. Во время осмотра авто сотрудник организации предоставил правдивую информацию и посоветовал не приобретать ее.
После того, как владелец узнал о переговорах, он встретился с продавцом и предъявил ему претензии о предоставлении недостоверной информации. Мужчина потребовал денежную компенсацию в размере 200.000 рублей за долгую продажу, а в случае отказа пригрозили применить насилие сексуального характера.
Чтобы подтвердить свои слова один из вымогателей ударил сотрудника ладонью по лицу, схватил за шею, продолжая угрожать.
Потерпевший согласился выполнить все условия и тем же вечером объяснил злоумышленнику, что у него нет нужной суммы. Вымогатель заставил передать сумму в размере 50.000 рублей, а остальную собрать до конца месяца.
Через некоторое время состоялась еще одна встреча, на ней шантажисты увеличили сумму до 250.000 рублей. Также они пригрозили применить физическую силу.
После произошедшего сотрудник автосалона обратился в полицию и вымогатели были задержаны.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.