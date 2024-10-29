Очень странное ушу: в деле тренера-развратника появилась еще одна жертва

Полиция провела проверку и выяснила, что в 2018 году на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря тренер совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки против ее воли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.
В ходе проверки также выяснилось, что в 2022 году мужчина получил 5 лет условно с испытательным сроком за мошенничество. На данный момент полиция продолжает мероприятия, направленные на выявление других преступлений, совершенных тренером.