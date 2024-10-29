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Очень странное ушу: в деле тренера-развратника появилась еще одна жертва

В Петербурге поймали 42-летнего тренера УШУ, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учеников. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

Полиция провела проверку и выяснила, что в 2018 году на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря тренер совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки против ее воли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

В ходе проверки также выяснилось, что в 2022 году мужчина получил 5 лет условно с испытательным сроком за мошенничество. На данный момент полиция продолжает мероприятия, направленные на выявление других преступлений, совершенных тренером.

СК