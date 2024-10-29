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«Ослепило солнечным светом». В Минске водитель Seat врезался в пассажирский автобус МАЗ на Козлова

Массовое ДТП с двумя автомобилями и пассажирским автобусом случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с двумя автомобилями и пассажирским автобусом случилось в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 29 октября примерно в 08.50 26-летний водитель машины Seat ехал по улице Козлова. Около дома № 26 он не заметил стоящий на остановке пассажирский автобус МАЗ и врезался в него.

В ГАИ отметили, что по причине случившегося удара, автомобиль отбросило на соседнюю полосу движения, где случилось столкновение с Geely.

«По словам водителя автомобиля Seat, его ослепило солнечным светом», — отметили в ведомстве.

Говорится, что 39-летний водитель Geely, а также водитель автомобиля Seat были доставлены в больницу для обследования.

Ранее водитель погиб в смертельном столкновении Renault и трактора «Беларус» под Щучином: «Выехал на встречку по неизвестной причине».

Тем временем под Минском мужчина погиб при заготовке дров: «Болгарка отлетела и нанесла резаную рану в области шеи, повредив артерию».