В Ташкенте задержали бывшего сотрудника «Худудгазтаъминот». Он вымогал деньги у жителей под предлогом установки счетчиков

Азиз после увольнения не нашёл новую работу и, недолго думая, разработал простую схему обмана граждан, используя знания, приобретенные на прошлой должности. Он начал обходить дома местных жителей, пугая их штрафами и предлагая установить газовые счетчики по «льготным» ценам. Например, он потребовал 350 000 сумов у одинокой пенсионерки, уверяя её, что из-за отсутствия счетчика её ожидает крупный штраф. Также, под предлогом замены неисправной газовой плиты, Азиз выманил 1 200 000 сумов у другой жительницы района. В итоге ему удалось собрать более 2 650 000 сумов, которые он потратил на личные нужды.