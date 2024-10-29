В Ташкенте задержали бывшего сотрудника «Худудгазтаъминот». Он вымогал деньги у жителей под предлогом установки счетчиков

Азиз после увольнения не нашёл новую работу и, недолго думая, разработал простую схему обмана граждан, используя знания, приобретенные на прошлой должности. Он начал обходить дома местных жителей, пугая их штрафами и предлагая установить газовые счетчики по «льготным» ценам. Например, он потребовал 350 000 сумов у одинокой пенсионерки, уверяя её, что из-за отсутствия счетчика её ожидает крупный штраф. Также, под предлогом замены неисправной газовой плиты, Азиз выманил 1 200 000 сумов у другой жительницы района. В итоге ему удалось собрать более 2 650 000 сумов, которые он потратил на личные нужды.
Обман вскрылся, когда пенсионерка обратилась в газовое управление с просьбой найти Азиза. Там ей сообщили, что такого сотрудника у них не числится. Другие обманутые жители также обратились с жалобами в правоохранительные органы. Позднее следствие установило, что никто из пострадавших не проверял документы Азиза и не убедился в его принадлежности к «Худудгазтаъминот».
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Учитывая его раскаяние и то, что он полностью возместил ущерб пострадавшим, суд назначил ему наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20% его дохода в пользу государства.
Как отметили в ГУВД, жители стали жертвами обмана из-за своей доверчивости. Азиз пользовался тем, что ему не задавали вопросов, не проверяли документы, а его слова воспринимались как официальная информация. Это позволило ему провернуть столь простую, но эффективную схему мошенничества.
Этот случай подчеркивает необходимость осторожности со стороны граждан. При визитах коммунальных работников или представителей других организаций важно требовать удостоверения личности и проверять их принадлежность к соответствующей службе.