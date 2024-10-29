Тело вытащили из коллектора. Мисс «самые больших губы России» найдена мертвой

Тело экс-иконы бодимодификаций Кристины Рэй нашли в канализационном коллекторе в Сочи. Об этом стало известно 29 октября.
35-летняя Кристина Кожевникова, больше известная как Кристина Рэй, пропала больше месяца назад — 28 сентября. Родственники сообщили в полицию, что дома девушка не появлялась несколько дней, а телефон — недоступен.
Учитывая образ жизни Кристины, была версия, что она могла находиться у друзей и употреблять наркотики. Но сообщений от девушки не приходило. А на своей странице в соцсети она в последний раз была в 22:00 29 сентября.
В последнее время молодая женщина жила и работала в Сочи в индустрии косметологии. В 22 года Кристина Кожевникова попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Девушка неоднократно меняла внешность — брилась наголо, прокалывала уши и нос, увеличивала губы. Но позже изменилась, она попала на кастинг одного из ТВ-шоу по улучшению себя и получила полное преображение. Мисс некогда «самые больших губы России» попыталась зажить жизнью обычной девушки. Однако, это оказалось непросто.
Сейчас в Сочи на месте, где нашли тело Рэй, работают криминалисты. Назначены экспертизы. Выясняется, каким образом, тело Кристины оказалось в канализационном коллекторе и носит ли ее смерть криминальный характер.