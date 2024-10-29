Тело вытащили из коллектора. Мисс «самые больших губы России» найдена мертвой

В последнее время молодая женщина жила и работала в Сочи в индустрии косметологии. В 22 года Кристина Кожевникова попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Девушка неоднократно меняла внешность — брилась наголо, прокалывала уши и нос, увеличивала губы. Но позже изменилась, она попала на кастинг одного из ТВ-шоу по улучшению себя и получила полное преображение. Мисс некогда «самые больших губы России» попыталась зажить жизнью обычной девушки. Однако, это оказалось непросто.