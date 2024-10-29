В Качканаре самосвал БелАЗ расплющил машину с водителем и пассажиров внутри

«На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ “Патриот” въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы», — заявили на предприятии.
В результате происшествия автомобиль с людьми внутри оказался раздавлен. Водитель и пассажир погибли на месте.
На горно-обогатительном комбинате создали комиссию, которая расследует трагедию.
«Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — добавили в компании.
Напомним, в мае 2024 года в Качканаре произошла еще одна трагедия с участием БелАЗ. Водитель пустил грузовик задним ходом, но потерял управление и гигантская машина рухнула с 7-метровой высоты в карьер.