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В Качканаре самосвал БелАЗ расплющил машину с водителем и пассажиров внутри

КАЧКАНАР, 29 октября, ФедералПресс. Автомобиль УАЗ «Патриот» с людьми внутри оказался раздавлен под колесами карьерного самосвала БелАЗ в Качканаре. Информацию о гибели людей подтвердили на Качканарском горно-обогатительном комбинате.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«На рудоперегрузочном пункте Северного карьера рудоуправления автомобиль УАЗ “Патриот” въехал в слепую зону самосвала БелАЗ, выполнявшего маневры перед разгрузкой горной массы», — заявили на предприятии.

В результате происшествия автомобиль с людьми внутри оказался раздавлен. Водитель и пассажир погибли на месте.

На горно-обогатительном комбинате создали комиссию, которая расследует трагедию.

«Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования, комбинат окажет необходимую помощь родным погибших», — добавили в компании.

Напомним, в мае 2024 года в Качканаре произошла еще одна трагедия с участием БелАЗ. Водитель пустил грузовик задним ходом, но потерял управление и гигантская машина рухнула с 7-метровой высоты в карьер.