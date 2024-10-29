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Могилевчанин разрешил знакомому пожить в своей квартире и пошел в милицию

Могилевчанин пустил в квартиру друга, а тот угнал его машину.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева пустил знакомого пожить в своей квартире, но потом обратился в милицию. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Выяснилось, что перед отъездом в другую страну, 30-летний могилевчанин разрешил пожить в своей квартире 21-летнему знакомому. Пока хозяин был в отъезде гость еще нашел в квартире ключи от дорогостоящего авто и начал им пользовать без разрешения.

Знакомый, у которого нет водительских прав, постоянно ездил на чужом авто, парковал его у дома.

По возвращению могилевчанин обратился в милицию. Расследуется уголовное дело об угоне.

Тем временем мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов.