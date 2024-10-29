Могилевчанин разрешил знакомому пожить в своей квартире и пошел в милицию

Житель Могилева пустил знакомого пожить в своей квартире, но потом обратился в милицию. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Выяснилось, что перед отъездом в другую страну, 30-летний могилевчанин разрешил пожить в своей квартире 21-летнему знакомому. Пока хозяин был в отъезде гость еще нашел в квартире ключи от дорогостоящего авто и начал им пользовать без разрешения.
Знакомый, у которого нет водительских прав, постоянно ездил на чужом авто, парковал его у дома.
По возвращению могилевчанин обратился в милицию. Расследуется уголовное дело об угоне.
Тем временем мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов.