«Вычислили по лопате»: Что известно о «Каменском Чикатило» Романе Бурцеве, убившем шестерых детей

На днях стало известно о кончине Романа Бурцева, который известен как «Каменский Чикатило». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника издания, осужденный умер от онкологического заболевания в колонии «Белый лебедь» в Соликамске в прошлом году, где и отбывал пожизненной заключение.
О том, как удалось поймать преступника, три года державшего в страхе Каменск-Шахтинский и его окрестности, в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» рассказал следователь Амурхан Яндиев.
«Охотник на маньяков» Амурхан Яндиев работал в органах, когда его коллеги поймали «Каменского Чикатило». Татьяна ЛЫСЕНКО.
ЖЕРТВАМИ БЫЛИ ДЕТИ ОТ 7 ДО 12 ЛЕТ.
Во время службы коллеги прозвали Амурхана Хадрисовича «охотником на маньяков». Именно он поймал самых страшных серийных маньяков прошлого века — Андрея Чикатило и Владимира Муханкина. И стал первым человеком, кому Андрей Чикатило доверил свои сокровенные и страшные тайны.
По словам собеседника, когда в Каменске-Шахтинском в 90-е годы орудовал Бурцев, этим делом занимался местный следователь.
— Знаю, что преступник «охотился» на детей и подростков, — вспоминает Амурхан Хадрисович. — Пропадали, в основном, девочки. Вот только кто губил детей, никто не видел.
По официальным данным, жертвами стали шестеро детей в возрасте от семи до 12 лет.
— Он находил их в городе и отводил за его пределы. Там, в лесополосах, на свалках и других скрытых от посторонних глаз местах насиловал, убивал и закапывал в земле.
ИСКАЛИ ТРИ ГОДА.
Почти три года — с 1993 по 1996-й — ему удавалось скрываться от правосудия.
— Его не могли вычислить, потому что никто его не видел. И так было до тех пор, пока одна из местных жительниц не рассказала про подозрительного мужчину, который просил одолжить у нее лопату, да так и не вернул.
Она подробно описала его внешность, и по этим данным правохранителям удалось задержать подозреваемого. Вот так по лопате дело и раскрыли, а преступника вычислили.
«СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА РАЗВИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЕНИ».
Задержанный отрицал свою вину, и, чтобы его разговорить, правоохранители пригласили тогда известного ростовского психиатра Александра Бухановского. Врач ранее работал по делу Андрея Чикатило и смог составить его психологический портрет еще за несколько лет до поимки маньяка.
Александр Олимпиевич составил и портрет Бурцева. А во время бесед с «Каменским Чикатило» он смог убедить его показать места, где убийца прятал тела своих жертв.
Надо сказать, что психиатр, которого не стало в 2013 году, приглашался в качестве эксперта не только по делам Чикатило и Бурцева. Среди тех, с кем ему приходилось работать, были Муханкин, Цюман- «черноколготочник», заезжий убийца Криштопа, «лифтер», «электрик» и нападавший на старух 20-летний геронтофил Краснокутский.
ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО СЕРИЙНЫМ УБИЙЦАМ.
— Моя дочь Ольга Бухановская защитила диссертацию по серийным убийцам, изучив 57 человек. И 25 из них — убивали. Серийный убийца развивается во времени и на одном из этапов начинает убивать, — рассказывал тогда в интервью «КП — Ростов-на-Дону» Александр Олимпиевич. — В те годы, с 1987-го по 1997-й, в Ростовской области выявили 34 серийных убийц. Мы оказались на первом месте в мире. Тогда и возникло убеждение, что на Дону какая-то природная аномалия. Я же убежден, что это связано с выявляемостью преступлений и говорит о высокой квалификации ростовских розыскников.
Но вернемся к Роману Бурцеву. Ростовский суд в 1997 году установил его вину и приговорил к смертной казни. Однако из-за моратория на высшую меру наказания преступник остался в живых. В 1999-м казнь заменили на пожизненное заключение в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Там «Каменский Чикатило» и провел почти 25 лет своей жизни.