«Вычислили по лопате»: Что известно о «Каменском Чикатило» Романе Бурцеве, убившем шестерых детей

— Моя дочь Ольга Бухановская защитила диссертацию по серийным убийцам, изучив 57 человек. И 25 из них — убивали. Серийный убийца развивается во времени и на одном из этапов начинает убивать, — рассказывал тогда в интервью «КП — Ростов-на-Дону» Александр Олимпиевич. — В те годы, с 1987-го по 1997-й, в Ростовской области выявили 34 серийных убийц. Мы оказались на первом месте в мире. Тогда и возникло убеждение, что на Дону какая-то природная аномалия. Я же убежден, что это связано с выявляемостью преступлений и говорит о высокой квалификации ростовских розыскников.