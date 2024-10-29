Кроссовер сбил девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

— Водитель-женщина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Террано», у дома № 2 по улице Троллейная совершила наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал пешеход, девочка 2017 года рождения с травмами доставлена в лечебное учреждение, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.