Работников пансионата для пожилых в Прикамье обвиняют в гибели пациентов

«Мы подготовили заявление в прокуратуру. Мне очень хочется, чтобы этих людей наказали за то, что они сделали с моей мамой», — заключила в ролике пермячка. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о нарушениях, которые были обнаружены в другом пансионате для пожилых людей и инвалидов. Проблемы были обнаружены во время проверки прокуратуры. Сейчас надзорный орган настаивает на необходимости закрыть учреждение.