Работников пансионата для пожилых в Прикамье обвиняют в гибели пациентов

Родственники погибших пациентов пансионата в Пермском крае обвиняют сотрудников учреждения в смерти родных, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Утром 29 октября в канале было опубликовано сообщение о трагедии, которая случилась в семье одной из жительниц Пермского края. Как рассказывает девушка, она была вынуждена поселить свою маму в пансионат «Долголетие» в Протасах из-за болезни Альцгеймера, которой страдала женщина. Жить в однокомнатной квартире с ребёнком и больной матерью пермячка не могла.
По словам девушки, при подписании договора ей обещали надлежащий уход за родственницей и уборку в помещении. На видео пермячка рассказывает, что эти условия не соблюдались. Девушка отмечает, что в помещении убирались нечасто и плохо ухаживали за её мамой.
Как рассказал телеграм-канал, через две недели пребывания в учреждении женщине стало плохо. Пожилая постоялица пансионата попала в больницу с обезвоживанием и пролежнями.
По данным Ural Mash, в итоге женщина скончалась от отёка лёгких. Девушка также рассказывает, что это не единственный случай — она нашла пострадавшую, дедушка которой скончался после пребывания в этом пансионате. Вместе девушки намерены обратиться в прокуратуру.
«Мы подготовили заявление в прокуратуру. Мне очень хочется, чтобы этих людей наказали за то, что они сделали с моей мамой», — заключила в ролике пермячка. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о нарушениях, которые были обнаружены в другом пансионате для пожилых людей и инвалидов. Проблемы были обнаружены во время проверки прокуратуры. Сейчас надзорный орган настаивает на необходимости закрыть учреждение.