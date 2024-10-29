В Москве двое мужчин похитили 25 пачек сливочного масла из магазина

Злоумышленников пыталась остановить работница супермаркета, которая заметила, что мужчины сложили в рюкзак упаковки масла, поделились подробностями там. По информации надзорного ведомства, после этого один из фигурантов избил ее, а второй угрожал ножом.
Вскоре полицейские задержали подозреваемых, ими оказались 25-летний и 29-летний приезжие граждане.
Сейчас им предъявлено обвинение по статье УК РФ. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
Читайте материал: Назван главный поставщик сливочного масла в Россию.