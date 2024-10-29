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В Москве двое мужчин похитили 25 пачек сливочного масла из магазина

Вечером 28 октября двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в магазине на Ленинградском шоссе, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленников пыталась остановить работница супермаркета, которая заметила, что мужчины сложили в рюкзак упаковки масла, поделились подробностями там. По информации надзорного ведомства, после этого один из фигурантов избил ее, а второй угрожал ножом.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых, ими оказались 25-летний и 29-летний приезжие граждане.

Сейчас им предъявлено обвинение по статье УК РФ. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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Прокуратура