В Омске студент на угнанной «Ладе» слетел в кювет

Молодой омич похитил припаркованную во дворе на улице Романенко «Ладу». После того как студенту удалось завести машину, он поехал кататься с друзьями. Во время поездки автомобиль неожиданно слетел в кювет. Полицейские нашли угонщика и завели уголовное дело.
Омич припарковал ВАЗ-2155 во дворе дома на улице Романенко. Утром 55-летний мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Причиненный материальный ущерб составил 180 тыс. рублей.
Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль на Сыропятском тракте, а вскоре и самого угонщика. Им оказался 18-летний студент.
На допросе правоохранителям удалось установить, что утром юный омич возвращался домой с гулянки и его внимание привлек припаркованный автомобиль потерпевшего. Тогда парень разбил камнем окно машины, соединил провода в зажигании и уехал кататься. По дороге фигурнт дела заехал за своими знакомыми, которым сказал, что машина принадлежит его отцу.
На Сыропятском тракте юный водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где бросил машину и вместе с товарищами скрылся на маршрутном такси.
Сейчас угнанную машину вернули законному владельцу.
На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное заведение автомобилем или транспортным средством без цели хищения»).