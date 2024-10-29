В Омске студент на угнанной «Ладе» слетел в кювет

На допросе правоохранителям удалось установить, что утром юный омич возвращался домой с гулянки и его внимание привлек припаркованный автомобиль потерпевшего. Тогда парень разбил камнем окно машины, соединил провода в зажигании и уехал кататься. По дороге фигурнт дела заехал за своими знакомыми, которым сказал, что машина принадлежит его отцу.