Скрывалась в Крыму: уфимка устроила в съемной квартире подпольное казино

Жительница Уфы получила срок за организацию подпольного казино. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В октябре прошлого года женщина оборудовала съемную квартиру по улице Черниковской компьютерами с выходом в интернет. Она подыскивала клиентов и удаленно подключала азартные игры. Посетители переводили деньги на электронный кошелек подсудимой или передавали наличные администратору.
Спустя время сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность казино. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны». Злоумышленница скрывалась в ходе расследования, ее задержали в Крыму.
Женщина признала вину. Калининский районный суд назначил ей наказание год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
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