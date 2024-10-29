Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

62-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Усть-Илимске

У мужчины на одежде не было светоотражающих элементов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области произошла авария, в которой погиб пешеход. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все 29 октября 2024 на четвертом километре автодороги Усть-Илимск- рабочий поселок Железнодорожный.

Правоохранители, приехав на место, установили, что 48-летний жители рабочего поселка около семи часов утра отравился на машине «Рено Дастер» в сторону Усть-Илимска.

— В районе Железнодорожного вокзала он сбил пешехода, который шел по краю проезжей части дороги без светоотражающих элементов, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

62-летний мужчина от полученных травм скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Сейчас стражи порядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства и условия произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 45-летний водитель съехал с дороги и врезался в препятствие.