62-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Усть-Илимске

В Иркутской области произошла авария, в которой погиб пешеход. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все 29 октября 2024 на четвертом километре автодороги Усть-Илимск- рабочий поселок Железнодорожный.
Правоохранители, приехав на место, установили, что 48-летний жители рабочего поселка около семи часов утра отравился на машине «Рено Дастер» в сторону Усть-Илимска.
— В районе Железнодорожного вокзала он сбил пешехода, который шел по краю проезжей части дороги без светоотражающих элементов, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
62-летний мужчина от полученных травм скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Сейчас стражи порядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства и условия произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 45-летний водитель съехал с дороги и врезался в препятствие.