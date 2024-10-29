Груда металла и 4 трупа: выяснились подробности смертельного ДТП в Башкирии

«Башинформу» удалось выяснить новые подробности смертельной аварии. Предварительно известно, что 61-летний житель Зианчуринского района за рулем Hyundai Accent ехал в сторону дома вместе с двумя пассажирами, 1972 года рождения, возможно, супругами, жителями соседней деревни. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу, где на скорости врезалась в «УАЗ». Удар был настолько сильный, что машины превратились в груду металла. В «УАЗе» жители Мраково также ехали в сторону дома.