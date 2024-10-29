Груда металла и 4 трупа: выяснились подробности смертельного ДТП в Башкирии

Как информировал «Башинформ», авария произошла на 326 км автодороги Магнитогорск — Ира, где столкнулись «УАЗ», за рулём которого находился 66-летний местный житель, и Hyundai Accent, которым управлял 61-летний житель Зианчуринского района.
Водитель иномарки и два его пассажира скончались до приезда «скорой». Водитель «УАЗа» и его пассажир были доставлены в больницу. Как сообщили сегодня утром в пресс-службе ГАИ РБ, в медучреждении скончался водитель «УАЗа».
«Башинформу» удалось выяснить новые подробности смертельной аварии. Предварительно известно, что 61-летний житель Зианчуринского района за рулем Hyundai Accent ехал в сторону дома вместе с двумя пассажирами, 1972 года рождения, возможно, супругами, жителями соседней деревни. В какой-то момент иномарка выехала на встречную полосу, где на скорости врезалась в «УАЗ». Удар был настолько сильный, что машины превратились в груду металла. В «УАЗе» жители Мраково также ехали в сторону дома.