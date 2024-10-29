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В Уфе ребенок в детсаду сломал руку

Прокуратура Октябрьского района Уфы проверила исполнение законодательства о профилактике детского травматизма.

Источник: Башинформ

Выяснилось, что в июне этого года 6-летний мальчик во время прогулки в детсаду упал и сломал руку.

Прокуратура внесла в адрес заведующей детским садом представление, по результатам рассмотрения которого воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности. Заведующую оштрафовали по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» на 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по статье «непредставление сведений (информации)», поскольку данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.