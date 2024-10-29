В Подмосковье задержали подозреваемого по делу об убийстве бизнесмена

В правоохранительных органах пояснили ТАСС, что речь идет об уголовном деле, по которому проходит актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов.
«В Московской области мои коллеги из главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в преступлениях, совершенных 13 лет назад. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске по подозрению в других преступлениях. Мужчина скрывался, используя личные данные другого гражданина. В настоящее время он доставлен в следственные органы, о задержании проинформированы инициаторы розыска», — сказала Волк.
По версии следствия, актер Сергей Базанов входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку с $900 тыс. По данным московского главка СК, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз.
Базанов уже был осужден в конце 2013 года на три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание. Другие фигуранты этого же дела — Г. Галустов, Е. Николаев и С. Хайдаров — ранее судимы за разбой. Кроме Хайдарова, который обвиняется в разбое, всем инкриминируется разбой и убийство в составе группы лиц.