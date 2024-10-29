В Подмосковье задержали подозреваемого по делу об убийстве бизнесмена

Базанов уже был осужден в конце 2013 года на три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание. Другие фигуранты этого же дела — Г. Галустов, Е. Николаев и С. Хайдаров — ранее судимы за разбой. Кроме Хайдарова, который обвиняется в разбое, всем инкриминируется разбой и убийство в составе группы лиц.