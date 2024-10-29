Тонущего студента из Египта спасли нижегородцы

Дмитрий Ибатулин, Александр Чесноков и Евгений Дивеев стали свидетелями того, как парень перепрыгнул через бетонное ограждение в реку. Друзья поспешили к дежурившему рядом наряду. Прапорщик Алена Дикмарова немедленно организовала пункт спасения. Спустили Дмитрия на тросе вниз, а остальные подтянули их наверх.