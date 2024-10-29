В Индии в результате пожара на складе фейерверков пострадали 150 человек

Полиция сообщила, что первые взрывы на складе с фейерверками прозвучали примерно в 00:30 (22:00 мск) рядом с храмом Анджутамбалам Вираркаву. Причины происшествия еще устанавливаются. В отношении восьми сотрудников храма возбуждены уголовные дела о нарушении хранения взрывчатых веществ. Пострадавшие находятся в больницах в городах Касарагод, Каннур и Мангалуру.
Дивали — один из главных индуистских праздников, который символизирует победу добра над злом. Его также называют «Праздником огней», так как в этот день принято зажигать свечи, а также запускать «небесные фонарики» с огнем внутри и фейерверки.