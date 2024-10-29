В Индии в результате пожара на складе фейерверков пострадали 150 человек

В штате Керала на юге Индии в результате пожара на складе пиротехники пострадали 150 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. India Today пишет, что склад находится рядом с индийским храмом, у которого в момент пожара проходил фестиваль по случаю национального праздника Дивали.