В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин

Дежурный сотрудник столичной пожарной службы Рой Кристофферсен, в свою очередь, уточнил, что во всем районе рядом с местом происшествия было отключено электричество. Кроме того, по данным NRK, здание, в которое въехал трамвай, было эвакуировано, а прилегающая территория огорожена. Телерадиокомпания со ссылкой на очевидцев отмечает, что на месте работают службы спасения.