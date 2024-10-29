В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин

Как уточняет ведомство, трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин электроники на улице Сторгата в центре Осло. По информации полиции, в момент столкновения внутри находились около 20 человек.
«Мы получили информацию о том, что четыре человека пострадали, включая водителя трамвая», — приводит сообщение полиции телерадиокомпания NRK.
По заявлению сотрудника ведомства Руне Хеккельстранна, пострадавшие не получили серьезных травм.
Как сообщает NRK, пострадавшим оказали помощь на месте, а затем их отвезли в дежурную медицинскую службу.
Дежурный сотрудник столичной пожарной службы Рой Кристофферсен, в свою очередь, уточнил, что во всем районе рядом с местом происшествия было отключено электричество. Кроме того, по данным NRK, здание, в которое въехал трамвай, было эвакуировано, а прилегающая территория огорожена. Телерадиокомпания со ссылкой на очевидцев отмечает, что на месте работают службы спасения.