Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин в центре Осло в Норвегии, четыре человека пострадали, сообщает столичная полиция.

Источник: Reuters

Как уточняет ведомство, трамвай сошел с рельсов и въехал в магазин электроники на улице Сторгата в центре Осло. По информации полиции, в момент столкновения внутри находились около 20 человек.

«Мы получили информацию о том, что четыре человека пострадали, включая водителя трамвая», — приводит сообщение полиции телерадиокомпания NRK.

По заявлению сотрудника ведомства Руне Хеккельстранна, пострадавшие не получили серьезных травм.

Как сообщает NRK, пострадавшим оказали помощь на месте, а затем их отвезли в дежурную медицинскую службу.

Дежурный сотрудник столичной пожарной службы Рой Кристофферсен, в свою очередь, уточнил, что во всем районе рядом с местом происшествия было отключено электричество. Кроме того, по данным NRK, здание, в которое въехал трамвай, было эвакуировано, а прилегающая территория огорожена. Телерадиокомпания со ссылкой на очевидцев отмечает, что на месте работают службы спасения.