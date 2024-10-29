В США 37-летняя женщина погибла, попав под пропеллер самолета

В январе 2019 года на аэродроме в штате Флорида погиб мужчина — он был обезглавлен лопастями от пропеллера вертолета. 62-летний Сальваторе Диси был сотрудником службы технического обслуживания в Региональном аэропорту Бруксвилл-Тампа-Бэй. Вместе с коллегой он пытался запустить двигатель вертолета посредством переносного аккумулятора. Конструкция неожиданно упала, а лопасти завертелись. Вертолет принадлежал хирургу-ортопеду Альфреду Бонати.