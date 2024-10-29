В США 37-летняя женщина погибла, попав под пропеллер самолета

В США опознали женщину, попавшую под пропеллер самолета в парашютном центре Air Capital Drop Zone (Канзас). Оказалось, что это 37-летняя Аманда Галлахер, пишет KSCW-DT. Она была профессиональным фотографом, добавили в Daily Mail.
Трагедия произошла во время съемки — Галлахер делала фото людей, проходивших на посадку и выходивших из самолета, и спиной приблизилась к одному из пропеллеров самолета.
Женщина не реагировала на происходящее к моменту прибытия скорой помощи. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, где она впоследствии скончалась от полученных травм.
Расследование по факту ее смерти продолжается, однако, по мнению полиции, скорее всего, это был несчастный случай.
К сожалению, подобные инциденты происходили и ранее. В августе 2022 года погиб «от повреждений винтом самолета» сотрудник наземного обслуживания аэропорта в городе Белоярский в ХМАО-Югре. 48-летний мужчина умер на месте.
В январе 2019 года на аэродроме в штате Флорида погиб мужчина — он был обезглавлен лопастями от пропеллера вертолета. 62-летний Сальваторе Диси был сотрудником службы технического обслуживания в Региональном аэропорту Бруксвилл-Тампа-Бэй. Вместе с коллегой он пытался запустить двигатель вертолета посредством переносного аккумулятора. Конструкция неожиданно упала, а лопасти завертелись. Вертолет принадлежал хирургу-ортопеду Альфреду Бонати.