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В Волгограде руководителя завода подозревают в связи с несовершеннолетней

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении руководителя предприятия «Каустик» (группа компаний «Никохим») Эльдора Азизова по подозрению в половой связи и иных действиях сексуального характера с несовершеннолетней. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Волгограде руководитель «Каустика» Эльдор Азизов подозревается в связи с несовершеннолетней. «Дело находится в производстве Центрального районного суда. Рассматривается в закрытом режиме. На этапе следствия ему была избрана мера пресечения в виде обязательной явки. На данный момент такая же мера осталась», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело в отношении Азизова возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Эльдор Азизов является руководителем АО «Каустик» — одного из крупнейших в стране производства неорганических химических веществ в Волгоградской области. Согласно данным сайта организации, выручка предприятия за 2023 год составила почти 32 млрд рублей.