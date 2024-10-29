В Волгограде руководителя завода подозревают в связи с несовершеннолетней

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Волгограде руководитель «Каустика» Эльдор Азизов подозревается в связи с несовершеннолетней. «Дело находится в производстве Центрального районного суда. Рассматривается в закрытом режиме. На этапе следствия ему была избрана мера пресечения в виде обязательной явки. На данный момент такая же мера осталась», — сказал собеседник агентства.