В Волгограде руководителя завода подозревают в связи с несовершеннолетней

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Волгограде руководитель «Каустика» Эльдор Азизов подозревается в связи с несовершеннолетней. «Дело находится в производстве Центрального районного суда. Рассматривается в закрытом режиме. На этапе следствия ему была избрана мера пресечения в виде обязательной явки. На данный момент такая же мера осталась», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что дело в отношении Азизова возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
Эльдор Азизов является руководителем АО «Каустик» — одного из крупнейших в стране производства неорганических химических веществ в Волгоградской области. Согласно данным сайта организации, выручка предприятия за 2023 год составила почти 32 млрд рублей.