Несчастливая четвёрка: в ГАИ рассказали подробности аварии на Суворова, из-за которой район вечером в понедельник стоял в пробках

ДТП произошло в 17:50, в районе дома № 54 «Б». Audi, за рулём которого сидел 35-летний мужчина, из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал в багажник BMW. Второе авто отбросило на впереди двигавшийся Suzuki, а он, в свою очередь, влетел в Chevrolet. Травмы получил 46-летний пассажир BMW.