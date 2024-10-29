Несчастливая четвёрка: в ГАИ рассказали подробности аварии на Суворова, из-за которой район вечером в понедельник стоял в пробках

В аварии на Суворова, из-за которой район вечером в понедельник, 28 октября, стоял в пробках, пострадал один человек. Об этом сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло в 17:50, в районе дома № 54 «Б». Audi, за рулём которого сидел 35-летний мужчина, из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал в багажник BMW. Второе авто отбросило на впереди двигавшийся Suzuki, а он, в свою очередь, влетел в Chevrolet. Травмы получил 46-летний пассажир BMW.
Накануне Суворова встала в затор длиной в километр, почти не двигались автомобили по примыкающей ул. Транспортной. На месте ДТП работали спасатели и врачи медицины катастроф.