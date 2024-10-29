Переживший нападение акулы ребенок рассказал, как она откусила ему ногу

12-летний Джемисон Ридер-младший рассказал о том, как два года назад ему удалось выжить при атаке акулы. Подробности публикует WSVN-TV.
13 августа 2022 года на него напала тупорылая акула, достигавшая в длину 9 футов (почти 3 м). Хищница укусила ребенка ниже колена. По словам Джемисона Ридера-младшего, громадная рыба сначала отпустила его ногу, а потом схватилась за нее во второй раз. В результате мальчик потерял часть правой ноги.
Пострадавшего ребенка доставили в детскую больницу в округе Майами-Дейд (Флорида). Сейчас мальчик ходит с протезом ноги и играет в бейсбольной команде. Кроме того, ребенок увлекается водными видами спорта и серфингом.
В июне на пляже во Флориде акула откусила руку и ногу девочке-подростку. 15-летняя Лулу Гриббин была по пояс в воде и искала плоских морских ежей, когда на нее напала хищница. Из воды за уцелевшую руку девочку вытащил мужчина, находившийся поблизости.
Австралиец по имени Эрик ранее рассказывал о том, как ему удалось выжить при нападении акулы. Мужчина считает, что уцелел благодаря свинцовым пластинам на жилете. Когда он оказался в пасти гигантской рыбы, то не растерялся и ударил хищницу по глазнице. После этого акула разжала хватку, и у Эрика получилось высвободиться из ловушки.
38-летнего серфера Марка Самерсетта акула укусила за лицо. Хруст от укуса он сравнил с медвежьим капканом и назвал произошедшее самым страшным событием в своей жизни. К счастью, хищница довольно быстро ослабила хватку, и Самерсетту удалось самостоятельно доплыть до берега.