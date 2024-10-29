Переживший нападение акулы ребенок рассказал, как она откусила ему ногу

Австралиец по имени Эрик ранее рассказывал о том, как ему удалось выжить при нападении акулы. Мужчина считает, что уцелел благодаря свинцовым пластинам на жилете. Когда он оказался в пасти гигантской рыбы, то не растерялся и ударил хищницу по глазнице. После этого акула разжала хватку, и у Эрика получилось высвободиться из ловушки.