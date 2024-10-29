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Пожар на нефтебазе под Симферополем — начальник цеха пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Начальника цеха нефтебазы в Симферополе будут судить по обвинению в нарушении требований безопасности, что повлекло смерть человека. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.

В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.

В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом.

«Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

СК
пожары