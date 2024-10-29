Пожар на нефтебазе под Симферополем — начальник цеха пойдет под суд

В ведомстве напомнили, что 24 апреля этого года в поселке Комсомольское произошло возгорание железнодорожной цистерны, в результате чего погиб рабочий, находившийся в очаге пожара.
В СК подчеркнули, что это произошло вследствие нарушений требований безопасности при проведении работ с резервуарами для хранения нефтепродуктов, допущенных ответственным лицом.
«Следователями Крымского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Начальнику цеха нефтебазы предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.