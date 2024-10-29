Врач из Уфы рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Стало известно, какую опасность таят в себе обезжиренные продукты. По словам врача-гастроэнтеролога из Уфы Эльвиры Белевой, популярностью такие продукты пользуются у тех, кто хочет скинуть вес и сидит на диетах, не зная, что жиры необходимы для здоровья.
Так, недостаток питательных веществ может привести к тому, что важные витамины, типа A, D, E и K просто не будут усваиваться. Также удаление жиров из рациона грозит постоянным чувством голода, а это, в свою очередь, может привести к перееданию или чрезмерному потреблению других продуктов, что негативно скажется на общем потреблении калорий.
Третья опасность, которую в себе таят обезжиренные продукты, это отсутствие адекватного пищеварения.
— Важно придерживаться сбалансированного рациона, который включает умеренное количество полезных жиров, — рассказала в беседе с UfaTime.ru медик.
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