Врач из Уфы рассказала об опасности обезжиренных продуктов

Так, недостаток питательных веществ может привести к тому, что важные витамины, типа A, D, E и K просто не будут усваиваться. Также удаление жиров из рациона грозит постоянным чувством голода, а это, в свою очередь, может привести к перееданию или чрезмерному потреблению других продуктов, что негативно скажется на общем потреблении калорий.