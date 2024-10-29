Суд приговорил убийцу командира подлодки «Краснодар» к 25 годам

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении Сергея Денисенко, обвиненного в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.
Суд установил, что Денисенко, гражданин Украины, в октябре 2022 года «получил от своих руководителей» задание убить Ржицкого. Денисенко приехал в Краснодар, где получил пистолет с глушителем и следил за командиром подлодки. В марте 2023-го он получил гражданство России, а 10 июля подкараулил Рживцкого в местном парке культуры и застрелил его.
Денисенко задержали на следующий день в Туапсе.
После убийства Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало в телеграм-канале пост, в котором говорилось, что подводник был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова. При этом Киев не взял на себя ответственность за преступление.
Ржицкий, по данным «Коммерсанта», был сыном подводника, родился в Петропавловске-Камчатском. Окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт и Высшие специальные офицерские классы ВМФ.
Командиром «Краснодара» он стал в 2016 году. Под его командованием она участвовала в боевых действиях в Сирии, в 2017 году прибыла в Севастополь.
Отец Ржицкого говорил, что его сын подал рапорт на увольнение из вооруженных сил, но официально его уволили в августе 2022-го. Причем в этот период в море капитан второго ранга не выходил и «не участвовал в СВО никаким образом», сказал он.
На момент убийства Ржицкий занимал должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.
Mash сообщал, что Денисенко родился в украинском городе Сумы, проживал в Буче под Киевом и был руководителем украинской федерации каратэ.