Суд приговорил убийцу командира подлодки «Краснодар» к 25 годам

Суд установил, что Денисенко, гражданин Украины, в октябре 2022 года «получил от своих руководителей» задание убить Ржицкого. Денисенко приехал в Краснодар, где получил пистолет с глушителем и следил за командиром подлодки. В марте 2023-го он получил гражданство России, а 10 июля подкараулил Рживцкого в местном парке культуры и застрелил его.