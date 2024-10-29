Жуткое столкновение: два человека погибли в аварии на трассе Алматы — Бишкек

По словам очевидцев, грузовик Howo двигался в сторону Бишкека, а минивэн Toyota Previa ему навстречу. На 128 км автодороги водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Но, по всей видимости, что-то он не рассчитал. Водитель увидел движущийся навстречу грузовик, но по какой-то причине не смог вернуться обратно на свою полосу. Он стал давить на тормоз, о чем свидетельствует тормозной путь.