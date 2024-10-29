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Минский повар украл у таксиста деньги, спрятал их в нижнем белье и побежал

В Минске повара будут судить за спрятанные в нижнем белье деньги таксиста.

Источник: Комсомольская правда

В Минске повар ограбил таксиста и спрятал деньги в нижнем белье. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию на днях обратился столичный таксист, заявивший, что пассажир открыто украл у него деньги из машины, спрятал их в нижнем белье и скрылся.

Вскоре оперативники установили и задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого повара одного из столичных кафе.

Ночью повар вызвал такси, чтобы уехать из гостей. А, когда приехал, открыто украл из салона такси 30 белорусских рублей, которые спрятал в нижнем белье и убежал.

В милиции нечистый на руку повар сказал, что украденные деньги он потратил. Фигуранта будут судить за грабеж.

А еще могилевчанин разрешил знакомому пожить в своей квартире и пошел в милицию.

Тем временем бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября.