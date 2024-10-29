Минский повар украл у таксиста деньги, спрятал их в нижнем белье и побежал

В Минске повар ограбил таксиста и спрятал деньги в нижнем белье. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию на днях обратился столичный таксист, заявивший, что пассажир открыто украл у него деньги из машины, спрятал их в нижнем белье и скрылся.
Вскоре оперативники установили и задержали подозреваемого — 29-летнего ранее судимого повара одного из столичных кафе.
Ночью повар вызвал такси, чтобы уехать из гостей. А, когда приехал, открыто украл из салона такси 30 белорусских рублей, которые спрятал в нижнем белье и убежал.
В милиции нечистый на руку повар сказал, что украденные деньги он потратил. Фигуранта будут судить за грабеж.
А еще могилевчанин разрешил знакомому пожить в своей квартире и пошел в милицию.
Тем временем бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября.