В аварии на Затонском шоссе в Уфе погиб человек

В Уфе на Затонском шоссе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, на въезде в город столкнулись попутные «Форд Фиеста» и «Хендай Солярис».
По предварительным данным, первая машина врезалась в корейский автомобиль так, что «Хендай» развернуло. Весь удар пришелся на сторону пассажира «Форда», который умер до приезда скорой помощи.
По факту произошедшего начато разбирательство.
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