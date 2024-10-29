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В аварии на Затонском шоссе в Уфе погиб человек

На Затонском шоссе в Уфе произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на Затонском шоссе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, на въезде в город столкнулись попутные «Форд Фиеста» и «Хендай Солярис».

По предварительным данным, первая машина врезалась в корейский автомобиль так, что «Хендай» развернуло. Весь удар пришелся на сторону пассажира «Форда», который умер до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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