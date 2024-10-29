В Таганроге водитель иномарки попала в больницу после ДТП

Сегодня, 29 октября, в Таганроге после ДТП пострадала водитель иномарки. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
— Предварительно, около 10:50 на улице Чехова 27-летняя водитель Renault Kaptur при повороте налево не уступила дорогу Toyota Prius. В итоге молодая женщина, управлявшая Renault, была доставлена в больницу, — информируют в Госавтоинспекции.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Донских водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией в пути. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться за рулем.