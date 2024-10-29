Водитель с тремя подростками пострадали в ДТП с трактором в Ростовской области

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с участием трактора и двух легковушек, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Аварию зарегистрировали 26 октября под Белой Калитвой. Предварительно, 62-летний водитель трактора не выдержал дистанцию и врезался в иномарку Renault Logan, которая в свою очередь зацепила Toyota Highlander.
В итоге в Renault пострадали один 14-летний и двое 16-летних подростков. Им была оказана разовая медицинская помощь. Известно, что в автомобиле также находился 48-летний водитель.
Донских автолюбителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.