Цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка в России

Инцидент произошел в передвижном цирке. Отец забрал мальчика из детского сада и привел в шапито, чтобы сфотографировать с животным. В какой-то момент хищник набросился на ребенка.
В результате детсадовец получил рваные раны головы и конечностей, после чего его экстренно госпитализировали. Как сообщают СМИ, в больнице мальчику наложили 20 швов. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии.
«Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Он находится в медучреждении под наблюдением специалистов», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Иркутской области.
По информации некоторых российских изданий, пантера не принадлежала цирку. Хозяином дикой кошки называют одного из дрессировщиков, который в частном порядке привел своего питомца в шапито для фотографирования.
СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».