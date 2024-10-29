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Цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка в России

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Пантера напала на трехлетнего ребенка в городе Ангарск Иркутской области России, сообщает Следственный комитет РФ.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в передвижном цирке. Отец забрал мальчика из детского сада и привел в шапито, чтобы сфотографировать с животным. В какой-то момент хищник набросился на ребенка.

В результате детсадовец получил рваные раны головы и конечностей, после чего его экстренно госпитализировали. Как сообщают СМИ, в больнице мальчику наложили 20 швов. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии.

«Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Он находится в медучреждении под наблюдением специалистов», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Иркутской области.

По информации некоторых российских изданий, пантера не принадлежала цирку. Хозяином дикой кошки называют одного из дрессировщиков, который в частном порядке привел своего питомца в шапито для фотографирования.

СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».