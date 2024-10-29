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В Петербурге арестовали мужчину, который поджег спавшего на улице незнакомца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу местного жителя, который из хулиганских побуждений поджег спавшего на Лиговском проспекте мужчину, причинив ему смертельные ожоги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Романова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. “д”, “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений). Суд избрал стражу по 17 декабря», — говорится в сообщении.

Свою вину Романов полностью признал и не возражал против ареста.

О задержании фигуранта ранее сообщили в СК и петербургской полиции. По оперативным данным, вечером 27 октября обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, проходил по Лиговскому проспекту мимо 35-летнего местного жителя, спавшего у подвального помещения. Романов бросил на мужчину горящую полиэтиленовую обертку от колбасы, из-за чего одежда на мужчине загорелась. От поражения 75% поверхности тела и ожогового шока потерпевший умер.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Романова задержали в понедельник утром в вагоне поезда на станции Бологое в Тверской области.