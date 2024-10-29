В Петербурге арестовали мужчину, который поджег спавшего на улице незнакомца

О задержании фигуранта ранее сообщили в СК и петербургской полиции. По оперативным данным, вечером 27 октября обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, проходил по Лиговскому проспекту мимо 35-летнего местного жителя, спавшего у подвального помещения. Романов бросил на мужчину горящую полиэтиленовую обертку от колбасы, из-за чего одежда на мужчине загорелась. От поражения 75% поверхности тела и ожогового шока потерпевший умер.