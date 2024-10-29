СК за пять лет передал в суды около 1,5 тыс. дел, связанных с нацпроектами

«Следственными органами СК РФ за пять лет в суды передано почти полторы тысячи уголовных дел в отношении 1 800 обвиняемых, за девять месяцев 2024 года к уголовной ответственности привлечены уже 653 лица, включая чиновников и руководителей коммерческих организаций», — говорится в сообщении.