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СК за пять лет передал в суды около 1,5 тыс. дел, связанных с нацпроектами

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около полутора тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере реализации национальных проектов, переданы в суды в течение пяти лет, только с начала 2024 года к ответственности привлечены 653 человека.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ после оперативного совещания по вопросам расследования таких преступлений, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Следственными органами СК РФ за пять лет в суды передано почти полторы тысячи уголовных дел в отношении 1 800 обвиняемых, за девять месяцев 2024 года к уголовной ответственности привлечены уже 653 лица, включая чиновников и руководителей коммерческих организаций», — говорится в сообщении.

Заслушав доклады руководителей территориальных следственных управлений, отметили в ведомстве, Бастрыкин напомнил, что в 2025 году в России планируется реализация 19 национальных проектов, охватывающих различные сферы жизни общества, а объемы годового финансирования этих программ исчисляются триллионами рублей.

«Допускаемые хищения бюджета неизменно препятствуют выполнению задач, поставленных главой государства, что особенно недопустимо в условиях современной геополитической ситуации и проведения Россией СВО. Следует обеспечить привлечение к строгой уголовной ответственности всех виновных, а также добиваться полного возмещения причиненного ущерба казне государства», — процитировали в пресс-службе слова Бастрыкина.

СК