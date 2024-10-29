В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

До этого во Владимире произошло обрушение дома, который возвели сто лет назад. Инцидент произошел на улице Летне-Перевозинской. На кадрах с места инцидента заметно, что в основном фасад дома № 19 обрушился около крыши, разлом прошел по высоте всего здания, из-за этого часть стены опустилась.