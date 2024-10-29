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В Аргентине обрушился десятиэтажный отель

В Аргентине обрушилось здание 10-этажного апарт-отеля в городе Вилья-Хесель. Об этом сообщает телеканал TN.

Источник: https://gesell.gob.ar/

Отмечается, что под завалами находятся семь человек. Спасатели смогли связаться с некоторыми пострадавшими.

Инцидент произошел в ночь на вторник. Здание обрушилось в 01:30 по местному времени (07:30 мск). Предварительно, в отеле во время обрушения находилось мало туристов.

«Десятиэтажное здание, в котором находился отель “Дубровник”… обрушилось. В данный момент ведется работа по расчистке завалов для спасения людей», — сообщили в муниципалитете Вилья-Хесель.

До этого во Владимире произошло обрушение дома, который возвели сто лет назад. Инцидент произошел на улице Летне-Перевозинской. На кадрах с места инцидента заметно, что в основном фасад дома № 19 обрушился около крыши, разлом прошел по высоте всего здания, из-за этого часть стены опустилась.